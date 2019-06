Comunali, al gazebo “Cagliari Cambia per Truzzu” i giornalisti accolti con insulti e minacce

Diventa sempre più difficile fare giornalismo senza subire minacce, non solo verbali ma spesso anche fisiche.

Per un giornalista è lecito fare domande anche scomode, per l’intervistato sarebbe cortesia rispondere. Ma purtroppo sembra sempre più complicato interloquire serenamente senza imbarazzo, soprattutto se si ha qualcosa da nascondere e la posizione della persona intervistata non è limpida e lineare.

Ma per amor di cronaca, per rispetto verso i nostri lettori, riteniamo necessario dover sempre dire la verità o almeno provarci e scoprire sempre le carte in tavola.

Questo è quanto accaduto stamattina davanti al mercato di San Benedetto, dove alcuni giornalisti sono stati minacciati e insultati da chi, pur essendo in un luogo pubblico a fare campagna elettorale, non voleva essere ripreso.

Tra di noi, oltre al direttore Simone Spiga, anche una donna, la collega di YouTg Tatiana Picciau alla quale è stato detto con arroganza di allontanarsi, diversamente le avrebbero rotto il telefonino, il suo mezzo di lavoro. Le immagini parlano chiaro e non hanno bisogno di ulteriori commenti.