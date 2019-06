Una corriera ecologica per lo smaltimento dei rifiuti: è il nuovo servizio di igiene urbana – in aggiunta al “porta a porta” – messo a disposizione dal Comune di Cagliari ai commercianti del centro storico. Si comincia da venerdì 14: due mezzi speciali sosteranno per venti minuti ciascuno in postazioni e in orari predefiniti.

I negozianti potranno conferire plastica, carta e secco indifferenziato, presentando l’ecocard agli addetti presenti sul posto. Il secco e la plastica dovranno essere racchiusi in sacchi semitrasparenti, mentre gli imballaggi in cartone dovranno essere ben piegati. I rifiuti potranno essere conferiti utilizzando i contenitori consegnati dal gestore del servizio di raccolta. Procedono, intanto, gli interventi preliminari per l’installazione delle isole ecologiche in città.

La prossima settimana l’area intorno al mercato di San Benedetto sarà pronta ad accogliere le prime quattro. Saranno accessibili tramite ecocard e potranno ricevere le stesse cinque frazioni di rifiuto raccolte col sistema porta a porta: vetro/lattine, carta, plastica, umido organico, secco indifferenziato. Nelle settimane successive altre nove isole saranno attivate in diverse zone della città.