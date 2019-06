Una richiesta di accesso agli atti per avere una parola certa e inconfutabile sulla retribuzione del governatore della Sardegna Christian Solinas. Il gruppo dei Progressisti in Consiglio regionale – lo scrive su Facebook il capogruppo Francesco Agus – l’ha presentata alla Ragioneria della Regione per avere risposta a una domanda: “Corrisponde al vero il fatto che per dolo, per colpa o per semplice distrazione in questi mesi Solinas abbia percepito due retribuzioni (da senatore e da capo della Giunta regionale, ndr) e stia continuando a farlo, così come scrivono le testate nazionali?”.

Perché, aggiunge Agus, “se stesse percependo due stipendi la sua retribuzione arriverebbe a 25mila euro netti al mese: più di Angela Merkel e di Jean-Claude Junker. Sicuramente troppo per chi guida l’amministrazione meno produttiva della storia dell’Autonomia sarda”. “Spero – continua l’esponente del Campo progressista – che oggi il presidente della Giunta dica quando ha intenzione di dimettersi dall’incarico di senatore che, dal 30 marzo, ricopre in modo incompatibile con quello di governatore”. Oggi il commissario della Lega Eugenio Zoffili ha detto che Solinas potrebbe lasciare Palazzo Madama il prossimo martedì.