Conclusa con successo la contrattazione per l’approvazione del contratto collettivo decentrato Integrativo 2019 della Città Metropolitana di Cagliari, avviata il 20 maggio scorso. Per i dipendenti aumenta la crescita professionale (passaggio di livello) e il salario accessorio che sale di oltre 400 euro in media.

L’ipotesi di contratto è stata siglata da Fp-Cgil, Uil Fpl, Csa e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria. Secondo i sindacati “il documento, il migliore accordo possibile avvenuto negli ultimi anni, rappresenta per tutti i lavoratori della Città Metropolitana di Cagliari un momento di crescita professionale ed economica: dalla progressione economica orizzontale, alle indennità riguardanti le condizioni di lavoro a quelle che comportano specifiche responsabilità e i compiti della Polizia locale”.