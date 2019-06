Ieri l’annuncio del ministro Toninelli per il commissariamento della Sassari-Olbia e della Sassari-Alghero, oggi la Regione Sardegna rilancia chiedendo al Governo la gestione commissariale delle principali infrastrutture dell’Isola, a partire da quelle viarie. La richiesta arriva dall’assessore ai Lavori pubblici Roberto Frongia.

Le strade in questione sono la statale 195 Sulcitana, la 130 Iglesiente, la 554 Cagliaritana, la 131 Carlo Felice, la 127 di collegamento per Tempio e la circonvallazione di Olbia. La decisione di Frongia è scaturita al termine di una serie di sopralluoghi per “toccare con mano – ha spiegato l’assessore – lo stato delle infrastrutture sarde, così da stilare una scala delle priorità per le quali la Sardegna potrà ottenere ulteriori poteri”.

“Non possiamo continuare a essere isolati anche in casa, dobbiamo al contrario fare in modo che il sistema viario sia improntato sull’efficienza. Per questo – ha chiarito – dobbiamo puntare alla chiusura di tutti i cantieri”. Per riuscirci il titolare dei Lavori pubblici propone l’apertura degli stessi cantieri h24. “Accenderli anche la notte significa incidere realmente sui tempi dei lavori: non ci possono essere soluzioni efficaci ai problemi senza strumenti che garantiscano efficienza e celerità”, ha concluso Frongia.