I Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari nel corso della serata di ieri, giovedì 13 giugno, hanno arrestato due giovani pregiudicati, uno di 37 anni e l’altro di 32, originari di Carbonia, per i reati di traffico di sostanze stupefacenti e porto di armi e oggetti atti ad offendere.

I due sono stati notati mentre transitavano intorno alle 18 presso la strada statale 130 a bordo di una Nissan, destando particolare sospetto per il loro atteggiamento nervoso al personale operante che, pertanto, ha deciso di sottoporli a controllo. Durante l’attività, infatti, i due giovani sono stati trovati in possesso di cinque panetti di marijuana, del peso totale di oltre 1 kg e un coltello di oltre 23 cm.

Immediatamente condotti presso gli uffici del comando provinciale di Cagliari, sono stati arrestati e trattenuti presso le camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito per direttissima che si è concluso con una convalida di arresto, un obbligo di firma e per l’altro con arresti domiciliari