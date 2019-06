“Agli elettori dico di scegliere guardando al percorso delle persone: noi abbiamo la fortuna di aver candidato una persona onesta e determinata, che ha una visione per questa città, e soprattutto la capacità di realizzarla”. In piazza Darsena a Cagliari, la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni tira la volata a Paolo Truzzu, candidato sindaco del centrodestra alle comunali del 16 giugno. Almeno 400 i simpatizzanti accorsi per la conclusione della campagna elettorale del consigliere regionale di FdI.

“Mi auguro che Cagliari possa tornare a una persona che ha voglia di occuparsene – aggiunge Meloni – il fatto che Truzzu rinunci al Consiglio regionale e alla possibilità concreta di fare l’assessore per fare il primo cittadino è il segnale di un grande amore per questa città. Paolo è anche forte del fatto che conosce bene l’attività amministrativa e penso che potrà fare un lavoro straordinario”. Truzzu, da parte sua, ha detto al microfono: “abbiamo già vinto perché abbiamo fatto una campagna nel nome delle idee”.

“La situazione del Csm e della magistratura è preoccupante, c’è qualcosa che non funziona nel nostro sistema democratico se un partito di governo si incontra con i magistrati per decidere chi va in determinate Procure”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, questa sera a Cagliari per la chiusura della campagna elettorale in vista delle comunali di domenica. “Noi abbiamo già chiesto l’azzeramento del Csm, da questo punto di vista chiediamo un intervento diretto del presidente della Repubblica e speriamo che si possa fare chiarezza su qualcosa che mina alle fondamenta della nostra stabilità democratica”.