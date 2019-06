Vasti incendi di cumuli di immondizia e carcasse di autovetture abbandonate sono scoppiato contemporaneamente nel quartiere di Sant’Elia, in via Schiavazzi, via Magellano e nei pressi di Piazza Lao Silesu.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra di Pronto intervento “4A” del distaccamento cittadino portuale, con due automezzi un APS (auto pompa serbatoio) un fuoristrada con modulo antincendio, e in supporto un autobotte della sede centrale di viale Marconi, per un totale di tre automezzi e sette operatori che all’arrivo sul posto hanno provveduto ad effettuare lo smassamento e spegnere le fiamme, successivamente hanno provveduto ad effettuare una bonifica di eventuali focolai residui mettendo in sicurezza le aree coinvolte.

Le operazioni di spegnimento si sono protratte per alcune ore e sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Cagliari e della Polizia di Stato.

Questa situazione di emergenza sanitaria vede una chiara responsabilità da parte del Commissario del Comune di Cagliari che sembra stia sottovalutando la situazione.