In pieno pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Cagliari sono intervenuti presso i parcheggi di un centro commerciale di Elmas (Ca) dove un 73enne cagliaritano che era stato appena aggredito violentemente al volto con pugni da un 21enne senegalese che lo aveva malmenato dopo aver tentato, invano, di derubarlo.

Immediato l’intervento dei Carabinieri del radiomobile che non appena giunti, su indicazione della vittima, sono entrati subito all’interno dell’esercizio commerciale dove, in preda ad un evidente stato di alterazione psicofisica, il 21enne venditore ambulante senegalese, stava rovistando con fare maldestro tra gli scaffali del reparto elettrico impossessandosi illecitamente di svariato materiale che provava negli appositi dispositivi antitaccheggio.

Avvicinato dai militari che gli richiedevano l’esibizione dei documenti personali, l’extracomunitario ha reagito con minacce e insulti, rifiutando ogni tipo di controllo. Considerata l’ingente presenza di clienti e dei numerosi minori all’interno del punto vendita, i militari provavano a calmare il giovane in evidente stato di ebbrezza, considerando il rischio che potesse arrecare improvvisamente gravi danni impossessandosi di utensili riposti sugli scaffali. Alla fine lo hanno ammanettato perché ha rifiutato qualunque tipo di collaborazione.

Condotto in caserma è stato dichiarato in arresto per tentata rapina, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento ed inosservanza della misura di prevenzione dell’obbligo di dimora cui era sottoposto. Nonostante la reiterazione della resistenza, stamani è stato portato in tribunale di Cagliari per il rito direttissimo.