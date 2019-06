Il 18 e 19 giugno alla fiera di Cagliari si terranno i due concerti di Vasco Rossi. Per la circostanza la viabilità cittadina subirà delle modifiche provvisorie che interesseranno in particolare la zona circostante la Fiera.

Di seguito vi invio alcune rappresentazioni grafiche con indicate le strade che verranno chiuse al traffico, le strade dove sarà vietata la sosta, le principali aree di sosta gratuite e a pagamento utilizzabili e la zona di sosta riservata ad i bus individuata nel perimetro dell’anello del vecchio stadio Sant’Elia, i percorsi pricipali consigliati per i veicoli che arrivano in città dalle principali arterie extraurbane e i principali percorsi pedonali suggeriti per raggiungere la Fiera dalle diverse zone della città.

Aree di sosta gratuite, a pagamento e percorso consigliato per i veicoli che arrivano in città dalle principali arterie extraurbane:

Strade chiuse al traffico dalle ore 00.01 del 18 alle ore 12.00 del 20 giugno:

Strade in cui vige il divieto di sosta con rimozione dalle ore 15.00 del 17 alle ore 06:00 del 20 giugno:

Principali percorsi pedonali suggeriti per raggiungere la Fiera dalle diverse zone della città:

Area di sosta riservata i veicoli al servizio delle persone disabili: