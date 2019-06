“Mio marito mi ha picchiata, mi perseguita da anni, aiutatemi”. È il racconto fatto alle forze dell’ordine da una 41enne di etnia rom. La donna durante la notte è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale.

La donna, madre di sei figli, il più piccolo di soli sete mesi, ha detto di essere picchiata dal marito mentre si trovava con lui in auto, in un’area di servizio. L’uomo, da quanto si apprende, l’aveva raggiunta in una struttura protetta in cui la 41enne è ospite e, forse per discutere, si è allontanata con lui, poi l’aggressione.

Dall’ospedale hanno subito informato le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini. A quanto pare non è la prima volta che la donna viene aggredita dal marito. La 41enne è ancora ricoverata in ospedale, le sue condizioni non sono gravi.