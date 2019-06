Un anziano di 68 anni è stato sorpreso con la foto del voto sul cellulare scattata in cabina elettorale e due sono stati sanzionati amministrativamente per propaganda di fronte ai seggi in via Schiavazzi, nel seggio allestito nella Sezione della Scuola ‘Randaccio’ di Cagliari, dove si vota per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.

Il presidente del seggio ha sentito il click del telefonino del 68enne mentre scattava la foto all’interno della cabina ed ha chiamato i Carabinieri in servizio al seggio che hanno a loro volta identificato l’uomo e lo hanno denunciato dopo aver controllato e scattato una foto al telefono con l’immagine della scheda.

Il cellulare non è stato sequestrato. Altri due soggetti sono stati identificati e puniti con una sanzione amministrativa mentre, all’esterno dello stesso seggio, distribuivano materiale elettorale.