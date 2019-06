I Vigili del Fuoco di Cagliari sono intervenuti questo pomeriggio intorno alle 19,20 per un incendio al terzo piano in un appartamento di una palazzina di Via Tiepolo, nel quartiere di Mulinu Becciu, a Cagliari, evitando la propagazione delle fiamme ai locali adiacenti, evacuate alcune persone

Sul posto è stata inviata una squadra di Pronto intervento con un’ auto pompa serbatoio e il supporto di un autoscala per raggiungere dall’esterno il locale interessato dalle fiamme.

I pompieri all’arrivo sul posto hanno provveduto ad evacuare le persone che si trovavano ancora all’interno della struttura. Spente le fiamme che hanno coinvolto alcuni arredi, hanno messo in sicurezza i locali coinvolti e della struttura. Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per le operazioni di ordine pubblico e per gli accertamenti di loro competenza.