|ARGIOLAS MARINA
|72
|ARESU MARIO
|34
|BELGIORNO GAETANO
|30
|BISESTI ANGELO
|7
|CAU PIETRO PAOLO
|24
|CADEDDU ALESSANDRA
|96
|CASULA CARLO
|2
|CHIA MANUELA
|13
|CONGIU ANDREA
|64
|CONGIU SALVATORE
|39
|CORRIAS PAOLO
|17
|CORSO MASSIMILIANO
|0
|CUCCU PATRIZIA
|14
|DEMONTIS SIMONA
|6
|FLORIS VALERIA
|85
|GARZIA EMANUELE
|185
|GENNARELLI GUIDO
|1
|LACONI MARCELLA
|50
|LIGAS FRANCESCO
|21
|MARCELLI MARCELLO
|9
|MASTIDORO IDA
|16
|MELIS ANDREA
|32
|MUSCA MASSIMO
|53
|OLLANO STEFANIA
|21
|PIGA MAURO
|52
|PILLONI MARIA ANTONIETTA
|3
|POLASTRI MARCELLO
|304
|ROLLA MARCO
|23
|SABA MASSIMILIANO
|1
|SERRA ALESSANDRA
|77
|SITZIA DANIELE
|13
|SOGGIU ANNA RITA
|79
|SPIGA LUCIANO
|12
|TULIFERO FEDERICA
|19
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