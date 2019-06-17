|ANGIONI ANTONELLO
|328
|ARMERINO SILVIA
|18
|BOLDETTI ALESSANDRA
|303
|CONGIU VALENTINA
|146
|CUCCU MICHELA
|5
|MANNU MARINA
|6
|MARRAS ROBERTA
|45
|MIGLIOR ELISABETTA
|196
|PIANA RITA
|94
|POLESE ALESSANDRA
|12
|CABUA IGNAZIO
|99
|CRISCI PASQUALE
|48
|CUTRANO PAOLO
|83
|FESTINO FRANCESCO
|57
|GESSA CRISTIAN
|6
|MARIANI DANILO
|46
|MELIS NICOLA
|43
|MEDDA MASSIMILIANO
|61
|MONTEVERDE CIMBRO
|15
|MURA MARIO
|209
|PANI IGNAZIO CESARE
|9
|PIRAS EFISIO
|30
|PODDA GIOVANNI PAOLO NOTO GIAMPAOLO
|114
|PORCEDDA MARCELLO
|13
|TOCCO SANNA ANDREA
|76
|URGEGHE STEFANO
|19
|VINCI SALVATORE NOTO URAGANO
|28
|PICCIAU ANTONIO
|21
|AMICO DANIELA
|51
|STAICO MARIA SIMONA
|14
|SODDU STEFANIA
|34
|PORTAS ROSSANA
|2
|MURA TIZIANO
|19
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