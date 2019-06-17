|IBBA FEDERICO
|308
|AGNESE SABRINA
|4
|ARONI MARIA RITA
|0
|BOLLA MARIA ELISABETTA
|45
|DEFRAIA MASSIMILIANO
|9
|DIAZ FRANCESCA
|46
|ETZI MIRKO
|6
|FRAU ANTONIO
|0
|GARZIA MARIA DOLORES
|7
|JAKITY JUDIT
|21
|LEONI BENEDETTA
|17
|MAFFEI GAIA
|4
|MANNAI MONICA
|37
|MANUNZA ALESSIO
|0
|MANUNZA VALENTINA
|0
|MEDDA FABIO
|28
|MELIS CARLA
|28
|MELONI FEDERICA
|23
|MONTISCI STEFANIA
|9
|MURA CLAUDIO
|14
|MURGIA FRANCESCO
|1
|MUSIU DAVIDE
|3
|ORRU’ MARIA PIA
|53
|PAOLETTI LUCA
|35
|PUTZU CLAUDIA
|12
|PUZZONI ALESSANDRA
|23
|SANNA LUCA
|17
|SCOPETTA ANDREA
|4
|SIMOLA EVA
|14
|SPIGA ANNA MARIA
|81
|TANCHIS GIOVANNI
|19
|OBRANO MARINELLA
|0
|DI LORENZO SANTO
|0
|ATZENI ORNELLA
|4
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