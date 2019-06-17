|BISTRUSSU RAFFAELE NOTO LINO
|282
|BARRAGO CRISTIAN
|39
|CAULI TIZIANA
|26
|CONTU SALVATORE STEFANO
|5
|DE AGOSTINI ANTONIO
|41
|DEIANA SIMONE
|0
|DULCIS SARA
|7
|LAI PAOLA
|11
|LECCA PATRIZIA
|63
|LORIGA GIOVANNA
|2
|MAMELI ALESSANDRO
|0
|MANCA GIANFRANCO
|0
|MARCELLO DAVIDE
|164
|MARRAS ROBERTO
|116
|MATTA GIUSEPPE
|17
|MUCELI SAMUELE
|5
|MURENU ANTONIO
|3
|PILIA NICOLA
|2
|DELEDDA PAOLA
|1
|ORGIANA VALENTINA
|11
|PANI LUISELLA
|39
|PETRONE ROSSELLA
|24
|PUSCEDDU JESSICA
|6
|SABA ANTONELLA
|1
|SANNA IGNAZIIO
|35
|SARDU MARIA LUISA
|16
|STEINHAUS MANUELA
|3
|TACCONI SABRINA
|4
|TROGU CLAUDIA
|11
|VENTURA ATTILIO
|9
|ZANDA PIER ROBERTO
|11
|LOCCI ANGELA
|13
Politica Elezioni Cagliari 2019 Cagliari, elezioni comunali – Le preferenze della lista: “Fortza Paris”