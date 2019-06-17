|MEREU ALESSIO
|594
|FLORIS ANTONELLO
|599
|MANNINO PIERLUIGI
|532
|ANEDDA ENDRICH ENRICA NOTA ENRICA ANEDDA
|528
|BELLANDI STEFANO
|32
|BIZZARRO ROSALIA MARIA
|53
|CADELANO ROBERTO
|30
|CARTA ALICE
|287
|CARTA ANDREA
|91
|COIS ANDREA
|24
|CONCAS NICOLA
|37
|CUBONI MARIA BONARIA
|5
|ERRIU SIMONE
|298
|FADDA RITA
|24
|FUOCO GENNARO
|174
|GARZIA MARIA GRAZIA
|78
|GIANERI GIOVANNI
|37
|LA SALA ANGELICA
|131
|LOI STEFANIA
|330
|MAXIA CORRADO
|538
|MELIS MARIELLA
|24
|MULAS GIOVANNI NOTO GIANNI PIZZETTA
|9
|MURGIA LUCA
|124
|NONNIS FRANCESCO NOTO FRANCO
|67
|OLIVARI MASSIMILIANO
|152
|PANI MARIA ILENIA
|19
|SADDI ANNALISA
|171
|SCHIRRU ILARIA
|115
|SIRIGU SALVATORE NOTO TOTO
|404
|SOI NICOLA
|37
|SPIGA PAOLO
|28
|STEVELLI VITTORIO
|118
|USALA PIERO
|66
|VERZA MARCO
|75
Politica Elezioni Cagliari 2019 Cagliari, elezioni comunali – Le preferenze della lista: “Fratelli d’Italia”