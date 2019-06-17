|ANDREOZZI GIULIA
|395
|ANEDDA STEFANO
|145
|BEATO FRANCESCA
|54
|BENUCCI MARCO
|532
|CASTANGIA CRISTIANO
|293
|CLARKSON GIULIA
|175
|DIANA FLORIANA
|22
|ESU VALENTINA
|114
|FODDAI FILIPPO
|6
|FOIS ENRICA
|20
|GUGLIELMO RITA
|36
|MACCIONI PAOLO
|58
|MASCIA ANDREA
|76
|MASSACCI ANDREA
|151
|MELIS ANDREA
|30
|MELIS PAOLO
|31
|MELONI SILVANA
|77
|MOI ANDREA
|77
|MURA PAOLA
|257
|MURGIA DAVIDE
|29
|MURGIA FEDERICO
|19
|MURRU MANUELA
|26
|PIGA VALERIO
|30
|PINTORE RICCARDO
|1
|PIPIA MICHELE NOTO PIPPIA
|208
|PIREDDU PIETRO CLAUDIO
|58
|PUSCEDDU FRANCESCA
|77
|ROCCA FEDERICA
|27
|SCANU LAURA
|261
|STOCCHINO ALESSANDRA
|31
|TORNATORE GABRIELLA
|103
|TRUDU ELEONORA
|31
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