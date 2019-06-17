|ANGIONI GIORGIA
|71
|CAMPUS SIMONA
|131
|COMPARETTI MARIA VITTORIA
|127
|COPEZ ROSSANA
|98
|DE MONTIS ANTONELLA
|130
|GALLUS FRANCESCA
|68
|GARAU LUISIANA
|48
|LOBINA JENNIFER
|73
|MANDUCHI PATRIZIA
|86
|MARTUCCI TIZIANA
|28
|MENESINI ALESSANDRA
|37
|MULAS FRANCESCA
|196
|PIRAS GIUSEPPA ALESSANDRA
|33
|SASSU TIZIANA
|62
|TUVERI FABIOLA
|106
|VANALI ROBERTA
|22
|ZACCHEDDU MICHELA
|31
|ZEDDA LAURA
|25
|BOY GIUSEPPE
|49
|BOZZANO GIORGIO
|13
|CUGUSI MICHELE
|18
|FRAU PAOLO
|239
|GALICI KARIM
|39
|LAI LUIGI
|76
|ORIGO FRANCESCO
|9
|SORRENTINO LUCA
|15
|TROFFA RENATO
|22
Politica Elezioni Cagliari 2019 Cagliari, elezioni comunali – Le preferenze della lista: “Donne per Francesca Ghirra”