|ARETINO BRUNA
|32
|ARGIOLAS MARCELLO
|128
|ATZORI THOMAS
|15
|BALLICU EMANUELA
|3
|BRAMBILLA WALTER
|72
|COCCO GIGLIOLA GIUSEPPA NOTA NENNE
|37
|CODA GIOVANNI
|56
|CURRELI MARCO
|40
|DI NAPOLI LAURA
|45
|DUCATO MICHELE ARCANGELO
|0
|LAI ILARIA
|226
|MELONI ALESSANDRA
|51
|MURONI VALERIA
|21
|PALMAS OSCAR
|261
|PELLERANO ANGELO
|11
|PERLA ALBERTO
|187
|PERSOD SIMONE GIORGIOANGELO
|27
|POSADINO GRAZIELLA
|170
|PUTZOLU DANIELA
|0
|SANNA GIAN LUCA
|75
|SERRA PIERFRANCO
|12
|SERRATORE FEDERICO
|99
|SIDDI PAMELA
|4
|SPINA CARLO
|30
|TARICA MICHELA
|13
|TRIUNFO ROBERTO
|22
|VARGIU MARCO
|14
|VINCI CRISTIANO
|22
|ZARA ISABELLA
|15
|ZARU FRANCESCA
|119
Politica Elezioni Cagliari 2019 Cagliari, elezioni comunali – Le preferenze della lista: “Cagliari città d’Europa”