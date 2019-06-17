|ALBERGHINA MATTEO
|32
|ARESU FEDERICA
|115
|AYUB AFTAB
|43
|CABRAS ALESSANDRA
|82
|CABRAS RICCARDO
|38
|CARRUS FIORELLA RITA
|42
|CARTA VALENTINA
|65
|CHESSA MAURIZIA
|587
|CORONA ROBERTO
|21
|CUBONI EDOARDO
|2
|DEIDDA CATERINA
|62
|DESSI’ STEFANIA
|37
|FOLLESE ENRICO
|170
|GARGIULO CINZIA
|644
|GOLINO MICHELE
|104
|LECIS COCCO ORTU MATTEO
|1095
|MARCELLO FABRIZIO SALVATORE
|908
|MATTA PAOLO
|462
|MELONI STEFANO
|24
|MOCCI BARBARA
|48
|MURA ROSANNA
|569
|PELZ STEFANO
|57
|PISANU GIANFRANCO
|89
|POLO RITA
|944
|PORTOGHESE GUIDO
|847
|RANNO ELSA GIROLAMA
|163
|RUSSO RICCARDO
|4
|SELLITTO ERMINIA
|1
|SERRA GIUSEPPE
|243
|SFORZA ALESSANDRA
|9
|SORU CAMILLA GEROLAMA
|693
|TARABORELLI ANGELA
|23
|ZARA MILENA
|97
Politica Elezioni Cagliari 2019 Cagliari, elezioni comunali – Le preferenze della lista: “Partito Democratico”