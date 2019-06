Apre a Cagliari il primo ristorante della catena Burger King, il re degli hamburger alla griglia: il locale si trova in via Calamattia 5 e può ospitare 200 clienti su una superficie di 780 metri quadri.

Gestito in franchising dalla società Gedita SRL, l’apertura del ristorante ha dato la possibilità di lavorare a 35 giovanissimi, dell’età media di 26 anni. Ai membri della crew si aggiungono uno store manager e un direttore.

Numerosi i servizi rivolti ai clienti, come il Wi-Fi gratuito, i kiosk digitali, per fare le ordinazioni in autonomia, l’area giochi interattiva Play King per i più piccoli, dove è possibile giocare e organizzare feste di compleanno, non mancherà, inoltre il King Drive, il drive thru di Burger King, dove si potrà il proprio menù direttamente dall’auto e che rimarrà aperto fino a tarda notte.

“Siamo molto contenti di essere finalmente approdati anche in Sardegna – annunciano dall’Azienda -. sapevamo che proprio a Cagliari le persone aspettavano il nostro ristorante da molto tempo e siamo felici di aver accontentato i nostri fan, che potranno così finalmente assaporare il gusto unico della carne cotta alla griglia.

Dal 1999 ad oggi il brand in Italia è cresciuto molto velocemente arrivando in città e in regioni dove ancora non eravamo presenti. Recentemente abbiamo aperto a Milano il nostro 200esimo ristorante, un traguardo importantissimo superato oggi dall’apertura di Cagliari”.

BURGER KING® si caratterizza per la carne cotta rigorosamente alla griglia, le abbondanti porzioni, le verdure fresche e le salse tipiche dal sapore unico e inimitabile.

Grazie all’alta formazione del personale i clienti del ristorante possono giovarsi di un servizio di qualità e gustare cibi preparati e cotti al momento, secondo i più alti standard di controllo degli alimenti.