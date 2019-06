Il neosindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, bacchetta l’ex primo cittadino Massimo Zedda. “E’ stata premiata la nostra scelta di fare una campagna sui temi lasciando da parte qualsiasi tipo di tentativo di avvelenare i pozzi, cosa che invece ha fatto il centrosinistra, e in modo poco nobile, negli ultimi giorni”, attacca l’esponente di Fdi.

Spiace, spiega, “che sia stato proprio l’ex sindaco di Cagliari a comportarsi come un ‘Cetto la Qualunque’ che ha cercato di creare polemiche sul nulla nel tentativo di recuperare qualche punto percentuale per dare alla sua coalizione e alla sua candidata la possibilità di giocare la partita”. A Francesca Ghirra Truzzu ha fatto invece i complimenti: “E’ stata brava e credo si tratti di un risultato più suo che di Zedda, che esce ancora una volta sconfitto”.

In ogni caso, conclude, “lo vorremmo tranquillizzare: qua non ci sono i barbari alle porte ma un sindaco e una coalizione che hanno saputo ascoltare i cittadini, ciò che negli ultimi anni non è mai stato fatto”.