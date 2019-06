Alghero si conferma un’enclave di Forza Italia. Nella vittoria di Mario Conoci c’è tanto del partito guidato in città dall’ex sindaco ed ex consigliere regionale Marco Tedde, che ottiene il 12.53%.

Ma la prima forza elettorale ad Alghero è la lista civica Per Alghero: nata cinque anni fa per supportare la candidatura di Mario Bruno, quest’anno riconfermata col 16,97%.

La terza performance in assoluto è quella del Movimento Cinque Stelle, la cui lista ottiene l’11,12%.

Crolla il Partito democratico, che si ferma all’8,07%, e delude il progetto Sinistra in Comune, al 6,72%.

Nel centrodestra c’è sicuramente da segnalare il 9,16% della Lega e, soprattutto, il 9,08% di Noi con Alghero. Mario Conoci potrà contare su 15 consiglieri su 24. Si tratta di Nunzio Camerada, Tatiana Argiolas, Gianni Spano e Peppinetto Musu di Forza Italia, Maria Grazia Salaris, Emiliano Piras e Murizio Pirisi di Noi per Alghero, Monica Pulina, Giovanni Monti e Leonardo Polo per la Lega, Lele Salvatore e Nina Ansini per l’Udc, Marco Di Gangi per Fratelli d’Italia, Alberto Bamonti dei Riformatori e Roberto Trova del Psd’Az, il partito di Conoci. Nei banchi dell’opposizione troveranno posto il candidato sindaco del centrosinistra, Mario Bruno, con Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Gabriella Esposito e Pietro Sartore di Per Alghero, Mimmo Pirisi del Pd e Valdo Di Nolfo della Sinistra in Comune. Il Movimento Cinque Stelle, oltre al candidato sindaco Roberto Ferrara, elegge anche Graziano Porcu.