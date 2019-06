“La Lega dedica la vittoria del centrodestra a Cagliari a Esperanza, piccola bambina di 20 mesi uccisa dai genitori a Giorgino”. Questo, ha spiegato Eugenio Zoffili incontrando i giornalisti dopo il voto delle comunali, “perché il partito a Cagliari vuole occuparsi di sicurezza”.

Il coordinatore del Carroccio in Sardegna ha espresso soddisfazione anche per i risultati di Alghero dove, ha sottolineato, “abbiamo mandato via Bruno, uno dei primi a contrastare la Lega quando in Aula abbiamo votato il decreto sicurezza”. A Sassari, ha proseguito Zoffili, “c’è il ballottaggio e la Lega, primo partito della coalizione, non si apparenterà con nessuno”.

Per il deputato Guido De Martini, presente alla conferenza stampa, “è tempo di bilanci, fino a poco tempo fa in Sardegna non esistevamo”. Nessuna delusione, infine, per il risultato di Cagliari, dove forse i leghisti si aspettavano qualcosa in più.

In realtà, dice il coordinatore regionale, “partivamo da zero”.