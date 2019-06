“Quello nei confronti del nostro progetto è certamente un voto di speranza”. Così Nanni Campus, ex sindaco, ex senatore ed ex consigliere regionale di centrodestra, oggi candidato sindaco a capo di una coalizione di liste civiche commenta il risultato elettorale che l’ha visto conquistare il ballottaggio del 30 giugno, quando sfiderà quel centrosinistra che governa la città da 14 anni, ossia dalla fine del suo mandato.

“Guardiamo al ballottaggio con molta speranza”, afferma Campus lanciando qualche segnale di apertura al centrodestra, arrivato terzo.

“Noi non siamo l’antipolitica, siamo contro i padroni dei partiti e contro la loro malagestione – dice – i partiti sono alla base della democrazia, ma non devono essere di qualcuno, se non della gente”. Il suo messaggio è stato subito raccolto da Mariolino Andria, candidato ufficiale del centrodestra.

“È una situazione un po’ particolare, su cui i partiti dovranno riflettere – afferma – perché si tratta di consentire o chiedere ai nostri elettori di aiutare chi ci ha sputato in un occhio”.