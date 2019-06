Incendio nella notte di autovetture in via Papa Giovanni XXIII a Decimomannu, solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco si è evitata la propagazione delle fiamme alle altre auto in sosta nelle vicinanze.

La squadra dei vvff di pronto intervento della sede centrale di Cagliari è intervenuta intorno alle 24.25 con un’auto pompa e con il supporto di un’autobotte.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.