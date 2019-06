E’ nato ufficialmente VERDES: il Movimento Ecologista e Pacifista Sardo.

“Queste elezioni con i 1425 voti dei Cagliaritani, riconosciuti a Verdes, hanno dichiarato in modo inequivocabile, che la proposta, l’idea, il programma per una riconversione ecologica e pacifista della citta’ di Cagliari, e’ valida realta’.

In virtu’ di questo, noi, la squadra dei candidati che hanno permesso la nascita di Verdes, ha una grande e importante responsabilita’, quella di cominciare a portare tra la gente la richiesta di un coinvolgimento collettivo della societa’ cagliaritana, sarda, per un impegno d’insieme, affinche’ determinati osceni progetti, pericolosi per la Salute e l’Ambiente, possano essere immediatamente fermati.

Tra questi, il Rigassificatore a Giorgino ( Deposito Costiero del Gas) e non meno pericoloso, la sperimentazione del 5G a Cagliari, per il quale, da subito, ci faremo sentire in conferenza stampa sotto il Palazzo del Consiglio Comunale, con tanto di istanza da presentare al nuovo sindaco di Cagliari, e altra iniziativa in merito, con volantinaggio informativo, davanti alle scuole elementari e materne di Cagliari, rivolgendoci alle mamme dei bambini che verrebbero sottoposti al “rischio sperimentazione 5G “. Questo inizio di nobile impegno, qualifichera’ il nostro fare politico, rispetto al niente fare degli altri”.



A comunicarlo nella sua pagina Facebook è Angelo Cremone, attivista cagliaritano e candidato sindaco alle elezioni comunali della città..