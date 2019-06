Il 22 giugno sarà inaugurata a Pula, nel Centro culturale “ex Municipio”, la “Domo de sa Cultura”, che avrà la finalità di tutelare, valorizzare e divulgare il prezioso patrimonio culturale della Sardegna, fondato sulle tradizioni, sul teatro, sul canto, sulla musica, sulla danza e sulle sonorità.

Concluderà l’esibizione una breve esibizione dei Tenores di Bitti, apprezzati esponenti della cultura sarda nel mondo.

Sarà, inoltre, allestita una Mostra del costume tradizionale di Pula, a cura del gruppo folk locale.



Il centro multimediale è stato realizzata nell’ambito del progetto “Contos e Sonos” – curato dal Teatro Actores Alidos, con la collaborazione del Crs4, il Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna e con il Comune di Pula .

La “Domo de sa Cultura” ospiterà anche spettacoli, concerti, mostre, laboratori, eventi e attività, per promuovere lo scambio di esperienze tra le differenti discipline culturali.

Il progetto dedicherà spazio anche alle arti sceniche e al teatro.

“I visitatori che accederanno al Centro, avranno l’opportunità di farsi ‘catturare’ dai racconti di miti e leggende, di guardare proiezioni sulle danze popolari, di ascoltare la musica degli strumenti musicali tradizionali (come quella di launeddas e organetto) o i canti a tenore, a taja e polifonico, ma anche di utilizzare touchscreen, sistemi di multi-proiezione immersiva e altri particolari strumenti tecnologici audio – messi a disposizione dal Crs4 e basati sulla realtà aumentata e virtuale – che permetteranno loro di interagire in modo coivolgente con gli oggetti della tradizione sarda, presenti nelle sale”.

“La Domo de sa Cultura – ha commentato Gianfranco Angei, regista e fondatore della compagnia Teatro Actores Alidos – vuole porsi come un punto di riferimento per le arti e le tradizioni della Sardegna, in grado di salvaguardare, valorizzare e diffondere il ricco patrimonio della cultura artistica attraverso la documentazione, l’organizzazione, la promozione di numerose iniziative al fine di favorire la partecipazione del pubblico, locale e turistico, la più ampia possibile. Lo spirito dell’iniziativa è anche di offrire spazi e opportunità per praticare, sperimentare e avviare azioni artistiche innovative e nuove formule di produzione e fruizione culturale”.

Con il progetto “Contos e Sonos”, grazie alle varie attività previste nella “Domo de sa cultura”, il Teatro Actores Alidos intende fare del Centro un punto di riferimento delle arti e tradizioni.