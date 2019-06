Michel Platini fermato per corruzione: l’ex campione della Juve ed ex presidente dell’Uefa, secondo la francese Mediapart, e’ stato fermato con accuse di corruzione per l’assegnazione dei Mondiali 2022 al Qatar ed e’ attualmente in custodia presso l’anticorruzione della polizia di Nanterre.

E’ confermato il fermo di polizia per Michel Platini, per essere interrogato presso gli uffici della polizia giudiziaria di Nanterre in relazione all’inchiesta su “presunti atti di corruzione attiva e passiva di dipendenti non pubblici” nelle procedure di assegnazione dei Mondiali del 2022 al Qatar. Sono coinvolti nella vicenda anche Sophie Dion e Claude Gueant, ex consiglieri di Sarkozy quando questi era presidente di Francia.