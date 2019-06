I carabinieri della Compagnia di Carbonia (Su) hanno denunciato M.S., 60enne allevatore di Giba, per il reato di minaccia aggravata.

Nel corso della notte in località S’arrosiau di Giba, presso un terreno di sua proprietà, il 60enne al culmine dell’ennesimo alterco con il fratello 58enne allevatore, ha esploso un colpo di pistola in aria per intimorirlo.

La causa del diverbio sarebbe l’utilizzo e la proprietà di alcuni terreni ad uso agricolo e attrezzature da lavoro. Sul posto, poco dopo sono intervenuti i carabinieri di Giba che hanno proceduto alle operazioni di perquisizione personale e domiciliare nel corso delle quali sono stati trovati alcuni fucili da caccia regolarmente denunciati che verranno sequestrati cautelativamente.

La pistola usata, che potrebbe essere una scacciacani, non è stata rinvenuta. I Carabinieri continuano le indagini.