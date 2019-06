“Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale le gare d’appalto del valore complessivo di 35 milioni di euro, finalizzata ad interventi di manutenzione programmata della pavimentazione delle strade statali della Sardegna, mediante procedura di Accordo Quadro della durata di 4 anni.

Gli appalti fanno della nuova tranche del piano #bastabuche, composto da 76 bandi, che riguarda l’intero territorio nazionale per un ammontare complessivo di 380 milioni di euro.

Nel dettaglio sono 7 i bandi di gara che riguardano la Sardegna e sono relativi ai corrispettivi centri manutentori, del valore di 5 milioni di euro ciascuno.

Gli interventi prevedono l’esecuzione di lavori di manutenzione delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulle strade statali delle Aree compartimentali di Sassari e Cagliari.

L’iter per l’affidamento è attivato mediante la procedura di Accordo Quadro (ex art.54 c.4 letteraa) – D.lgs. 50/2016), che garantisce la possibilità di eseguire i lavori con tempestività nel momento in cui si manifesta il bisogno, senza dover espletare una nuova gara di appalto, consentendo quindi risparmio di tempo e maggiore efficienza”.

Le imprese interessate devono consegnare la domanda di partecipazione, esclusivamente, in formato elettronico, sul Portale Acquisti Anas (https://acquisti.stradeanas.it), entro le ore 12:00 del 8 luglio 2019.