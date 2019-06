C’è attesa per la richiesta di riconteggio dei voti annunciata dalla candidata sindaca di Cagliari per il centrosinistra Francesca Ghirra che per una manciata di consensi non potrà accedere al ballottaggio contro il neo primo cittadino Paolo Truzzu (Fdi).

Il ricorso al Tar potrà essere presentato solo dopo la proclamazione degli eletti. Nel frattempo questo pomeriggio, alle 16, si riunirà l’ufficio centrale elettorale costituito per la proclamazione del sindaco e dei consiglieri comunali. Si procederà con la verifica dei verbali di tutti i 174 seggi e in caso di anomalie sono previsti anche colloqui con i presidenti dei seggi.

Le operazioni dovrebbero durare tutta la sera, quindi gli atti di proclamazione dovrebbero essere inviati all’ufficio elettorale del Comune non prima di domani. Dopodiché, chi vuole fare ricorso dovrà attendere il compimento di tutti questi passaggi.