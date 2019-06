E’ stato eletto consigliere comunale a Cagliari nella lista “Donne per Francesca Ghirra”, la candidata sindaca sconfitta al primo turno da Paolo Truzzu (Fdi). Ma lui è un uomo, Paolo Frau, assessore alla cultura nell’ultima giunta Zedda. E allora ecco la cavalleresca decisione: nel corso della prima seduta della nuova assemblea civica cederà il posto alla prima dei non eletti, Francesca Mulas. Tutto questo per garantire che la lista Donne sia rappresentata effettivamente in consiglio da una donna.

“La missione – spiega Frau in un post su Facebook – era quella di incrementare la presenza di donne competenti e preparate in consiglio comunale. La mia e quella degli altri uomini in lista, lo abbiamo detto dall’inizio, era una candidatura di servizio”. Così, alla prima occasione, passerà subito il testimone a Mulas. “Per intelligenza, preparazione e grinta – spiega – sorprenderà solo chi non la conosce ancora”.