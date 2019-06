Ricordate l’autoproclamato Presidente venezuelano Juan Guaido? Si Quello sostenuto da Usa e parte del’Europa? bene, questi giorni è scoppiato in questi giorni uno scandalo che riguarda proprio lui e il suo partito il Voluntad Popular.

I fondi ricevuti per portare aiuti umanitari in Venezuela sono in realtà stati in larga parte utilizzati in Colombia per pagare discoteche, alcol e prostitute, questa l’accusa del Governo legittimo di Maduro.

La notizia dovrebbe avere una ricaduta mondiale e le testate giornalistiche europee dovrebbero approfondire questa notizia, ma invece il silenza la fa da padrona.

Lunedì scorso il ministro del Potere Popolare per la Comunicazione e l’Informazione del Venezuela, Jorge Rodriguez, ha mostrato foto e video esclusivi a proposito delle due prostitute colombiane che portarono via 250.000 dollari statunitensi in contanti al deputato venezuelano di opposizione Freddy Superlano nei giorni in cui era in atto il tentativo di golpe da parte degli Stati Uniti.

Cosa faceva un deputato venezuelano con 250 mila dollari in contanti in una camera d’albergo accompagnato da due prostitute? Questa è la domanda che il Ministro Rodriguez ha chiesto in una diretta nelle televisioni venezuelane e che il mondo nasconde.

Il ministro ha mostrato un frammento di video in cui il leader di Voluntad Popular si trova in una discoteca a Cúcuta la notte del 22 febbraio 2019, il giorno del concerto di opposizione al confine, poi ha mostrato una foto con le due prostitute mentre lascia l’hotel Penelope, dopo aver passato la notte.

“Perché abbiamo questa foto e la polizia colombiana non le ha mostrate? Perché non ha identificato le due prostitute e ha insabbiato la vicenda?”, sono le altre domande che il ministro a rivolto alla Colombia.

“È una gigantesca e putrida trama di corruzione per dirottare denaro che serve per bambini malati, per acquistare cibo e medicinali, e invece lo hanno distratto per pagare alcol, prostitute e hotel di lusso”, è l’accusa conclusiva.