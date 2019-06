Gli investigatori della squadra mobile, in queste ore, hanno perquisito le abitazioni di amici e conoscenti di Aldo Soro, il 60enne fermato per l’omicidio di Antonio Piras, 35 anni, ucciso con un fucilata al petto ieri sera nelle campagne tra Sestu e San Sperate.

I poliziotti stanno cercando l’arma utilizzata nel delitto e i vestiti sporchi di sangue. Il 60enne, infatti, dopo aver abbandonato il luogo dell’omicidio si è cambiato i vestiti, ha nascosto il fucile e poi è tornato nel bar di via Giulio Cesare dove è stato bloccato dalla polizia.

Nel corso delle perquisizioni, gli agenti della mobile hanno arrestato un 57enne amico di Soro. In casa nascondeva 400 grammi di marijuana e 10mila euro in contenti, denaro di cui non ha saputo giustificare il possesso.