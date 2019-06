Festeggiati i 21 anni, Filippo Tortu si tuffa nella terza prova sui 100 metri in meno di un mese. A Ostrava (Repubblica Ceca), giovedì 20 giugno, torna in pista il recordman italiano, per una nuova volata sulla distanza che fin qui gli ha regalato le gioie maggiori. Ai blocchi del Zlata Tretra-Golden Spike, in uno dei meeting più familiari per la leggenda Usain Bolt, “Pippo” sfida alcune delle frecce mondiali alle 18.45. Tra i rivali annunciati ci sono il canadese argento olimpico dei 200 metri Andre De Grasse, tornato a vincere dopo due anni una tappa di Diamond League a Rabat domenica sera (20.19 nei 200), lo statunitense Mike Rodgers già incontrato da Tortu a Oslo nei 100 metri di giovedì scorso, e il sudafricano Akani Simbine.

“Troverò tanti atleti abituati a correre sotto i dieci secondi – le parole dell’azzurro delle Fiamme Gialle, 9.99 nel 2018 a Madrid, impresa che sabato compirà un anno -. Ostrava è un’altra gara importante in vista dei Mondiali di Doha che sono il vero appuntamento della stagione. L’obiettivo è andare più forte di quanto fatto a Oslo dove comunque è uscito un 10.10 che mi lascia ben sperare viste le condizioni meteo che c’erano in Norvegia. Sarà l’occasione per migliorare alcune cose che ho sbagliato: ho corso un po’ troppo ‘chiuso’, sicuramente per il freddo, e stavolta voglio essere più rilassato. Tutta questa prima parte di stagione è finalizzata ad arrivare in piena forma a fine settembre, non è facile raggiungere due picchi nello stesso anno”. Già in possesso dello standard per i Mondiali grazie al 10.10 dei Bislett Games e qualificato con la staffetta 4×100, il brianzolo in questa stagione è anche sfrecciato in 9.97 ventoso (+2.4) a Rieti ed è stato quinto al Golden Gala Pietro Mennea nell’unica uscita sui 200 metri.

A Ostrava va in pedana anche Alessia Trost (alle 16.40). La saltatrice azzurra torna sulla scena per confermare, e magari migliorare, il buon esordio di domenica 9 giugno a Hengelo: un promettente 1,91 con un tentativo sfiorato a 1,94, misura oltrepassata nella stagione indoor e valida come standard per i Mondiali di Doha. La 26enne pordenonese delle Fiamme Gialle ritrova la regina dell’alto Mariya Lasitskene, capolista mondiale dell’anno e già volata due volte oltre i due metri in questa stagione all’aperto con il 2,01 di Oslo e poi il 2,02 di Chorzow. Nel lungo salta alle 19 Filippo Randazzo (Fiamme Gialle). Dopo il 7,67 di sabato scorso a Ginevra, cerca di riavvicinarsi agli otto metri il 23enne siciliano che vanta come migliore prestazione stagionale il 7,98 di Savona a fine maggio, in una gara che potrebbe far decollare il cubano Juan Miguel Echevarria (8,34 a Rabat).

Conto alla rovescia per un altro weekend tricolore. Da venerdì 21 a domenica 23 giugno arriva il momento dei Campionati italiani allievi con tre intense giornate di gare ad Agropoli, in provincia di Salerno. Tanti giovani talenti andranno in caccia dei titoli nazionali under 18, sulla pista intitolata a Pietro Mennea. L’evento attende più di duemila atleti-gara, 2035 per l’esattezza (984 uomini e 1051 donne) in rappresentanza di 329 società. In palio complessivamente 42 titoli, equamente suddivisi al maschile e al femminile, comprese le prove multiple. Sarà la 54esima edizione della rassegna, la prima in Campania, e Agropoli torna a ospitare un campionato italiano dopo aver accolto quello juniores e promesse della scorsa stagione. Stavolta in una delle perle del Cilento tocca ai più giovani, gli allievi: al via gli atleti nati nel 2002 e 2003.

Le sfide che animeranno lo stadio Raffaele Guariglia si coloreranno di prospettive azzurre perché a livello internazionale manca soltanto un mese al Festival olimpico della gioventù europea (Eyof) che dal 21 al 27 luglio si svolgerà a Baku, in Azerbaigian, e tornerà ad essere dedicato agli under 18, ma qualcuno avrà nel mirino anche gli Europei under 20 a Boras (Svezia, 18-21 luglio). Per chi entra quest’anno nella categoria, potrà esserci l’obiettivo degli Europei under 18 tra un anno in Italia, a Rieti. Le gare inizieranno venerdì alle 10 per andare avanti fino alle 21, proseguiranno sabato dalle 9 alle 20.30 e poi domenica dalle 9.30 alle 14.

DIRETTA STREAMING – Anche quest’anno sarà possibile seguire la manifestazione in diretta video streaming su atletica.tv nelle tre giornate di gare, da venerdì 21 a domenica 23 giugno, per vivere le sfide e le emozioni della rassegna giovanile.