Soddisfazione bipartisan per il via libera della Regione all’accreditamento del Mater Olbia. Il consigliere regionale del Pd Giuseppe Meloni parla di “momento storico per la Gallura e la Sardegna tutta: l’apertura del nuovo ospedale contribuirà ad accrescere qualitativamente l’offerta assistenziale della sanità sarda e, sono certo, diverrà un polo d’eccellenza nel panorama della sanità nazionale e nel campo della ricerca scientifica”.

Anche per il consigliere del M5s, Roberto Li Gioi, “l’accreditamento di 56 posti letto è una notizia molto positiva che dà seguito al fruttuoso esito della visita del 3 giugno scorso della Commissione Sanità nella struttura. In questo momento è necessario che l’attenzione resti alta affinché questo sia obbligatoriamente soltanto il primo passo verso l’accreditamento completo e definitivo”.