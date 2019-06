“Esprimo un sentito ringraziamento a tutti gli elettori che, anche in questa tornata elettorale delle amministrative, hanno dato fiducia alla Lega ed in modo particolare ad Alghero, dove abbiamo ottenuto, con oltre il 9% dei consensi, la percentuale più alta registrata tra i comuni interessati al voto in Sardegna”. È quanto dichiara l’on. Michele Pais, presidente del Consiglio regionale in merito alle Comuni di Sassari e Alghero.

“La Lega, nelle elezioni comunali di Alghero e Sassari, si conferma colonna portante di tutta la coalizione. Ad Alghero, con lo straordinario successo che ha portato alla vittoria al primo turno il Sindaco Mario Conoci, la Lega ha raccolto i frutti di un impegno e presenza incessante tra la gente sul territorio negli ultimi mesi – prosegue Michele Pais – e questa costanza continueremo ad averla anche nei mesi e negli anni successivi in maniera quotidiana, consapevoli del carico di responsabilità al quale siamo chiamati ad adempiere. Questo è il nostro spirito di servizio, questa la nostra passione in nome di una serietà che ci contraddistingue. Questa è la Lega”.

“A Sassari – continua Pais – purtroppo non abbiamo centrato l’obiettivo di arrivare al ballottaggio, ma abbiamo comunque dimostrato di essere il partito guida e più forte della coalizione che sosteneva la candidatura a Sindaco di Mariolino Andria. Con umiltà sapremo lavorare per Sassari, con l’obiettivo di crescere capillarmente in città, anche grazie all’apporto e presenza che i nostri 2 consiglieri comunali eletti sapranno dare, svolgendo il ruolo di un’opposizione vigile ma sempre costruttiva nell’interesse della comunità”. “Personalmente, nella veste del mio ruolo di Presidente del Consiglio Regionale – conclude Pais – mi attiverò sin d’ora per mettermi al servizio dei nuovi sindaci eletti, e portare all’attenzione dell’Assemblea sarda le istanze e le problematiche dei territori al fine di trovare le adeguate soluzioni”.