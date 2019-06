Da qui a domenica avremo giornate decisamente estive, all’insegna di condizioni meteo climatiche anticicloniche. Sta tornando in sella l’Anticiclone africano, ciò significa che nei prossimi giorni farà molto caldo e in particolare durante il weekend. Le temperature riprenderanno ad aumentare, in realtà lo stanno già facendo tant’è che le massime odierne potrebbero sfiorare localmente quota 35°C.

Sul fronte nubi poco o nulla da segnalare, eccezion fatta per sporadiche velature che anche nei prossimi giorni potrebbero transitare sui nostri cieli. Trattandosi di nubi alte e sottili non aspettiamoci alcun genere di fenomeno, neppure quelle poche gocce di pioggia ricche di sabbia desertica cadute la scorsa settimana.

Tornando alle temperature e alle proiezioni per il fine settimana dobbiamo dirvi che tra sabato e domenica la colonnina di mercurio potrebbe raggiungere picchi di 37-38°C, soprattutto nelle grandi piane ma localmente anche nell’interno. Cresceranno anche i tassi di umidità relativa, che quindi innescheranno localmente condizioni d’afa. Ricordiamoci che l’afa provoca disagio fisico in quanto con alti tassi d’umidità relativa l’espulsione del calore in eccesso dal nostro corpo (tramite sudorazione) è ostacolato ed è per questo che percepiamo più caldo. E’ per questo che si parla di temperature percepite.

Procedendo oltre, direzione prossima settimana, non s’intravedono grosse novità. La Sardegna potrebbe rimanere sotto l’ala più robusta e calda dell’Alta Pressione.

In collaborazione con Meteo Sardegna