Gli Agenti della Questura di Cagliari hanno arrestato tentato furto aggravato N.H. 28enne senegalese, pregiudicato Nel pomeriggio di ieri il Centro Operativo, a seguito di una chiamata al 113, ha inviato alcuni equipaggi della Volanti in Via Roma, dove era stata segnalata la presenza di un giovane di colore intento a forzare la saracinesca di un bar.

L’equipaggio della Volante ‘Nibbio’, giunto immediatamente sul posto, ha notato il giovane, che corrispondeva alle descrizioni fornite, chinato ad armeggiare sulla saracinesca e che, alla vista dei poliziotti, ha tentato di allontanarsi verso la Via Sassari, è stato prontamente bloccato. Dalle verifiche effettuate nel locale gli operatori hanno constatato che la serratura della saracinesca era stata danneggiata e la serratura smontata.

Un testimone ha inoltre riferito di aver notato, poco prima, lo stesso giovane mentre si introduceva in un palazzo e armeggiava in un portone con delle chiavi e una tenaglia. Il pregiudicato senegalese sarà processato per direttissima nella giornata di oggi.