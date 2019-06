Cagliari, esercitazioni militari al Poetto. La denuncia di A Foras

“Ieri mattina un elicottero dell’esercito ha volato per ben due ore sulle teste di cagliaritane e cagliaritani nella spiaggia del Poetto. Un’altra esercitazione militare in piena città, davanti ai bagnanti che affollavano la il bagnasciuga”.

E’ la denuncia che l’associazione a Foras, contro l’occupazione militare, fa sulla sua pagina facebook.

“Evidentemente delusi – continua il post – dal fatto che i poligoni non possono funzionare durante i mesi estivi, i militari ci tengono a mantenere la loro presenza asfissiante sul territorio. Poco importa che fosse un esercitazione di recupero o salvataggio; è anche e soprattutto da questo tipo di operazioni che passa la legittimazione della figura dell’esercito. Un’immagine che dal nostro punto di vista deve essere scardinata e messa a seria critica rispetto ai dati economici, ambientali e sanitari, etici che contraddistinguono l’occupazione militare della Sardegna”.

“I militari non sono benefattori – conclude il post- e quando partecipano a operazioni di questo tipo presentano sempre il conto, spesso salato. Come durante le operazioni di ripristino delle strade durante l’alluvione di Olbia. Ci chiediamo ormai da anni per quanto ancora le strutture ospedaliere e sanitarie, i vigili del fuoco, enti preposti ad operazioni di salvataggio e recupero, continuino a subire tagli e razionalizzazioni davanti a una concorrenza appaltata ai militari con costi che ricadono sulla collettività”.