E’ stata depositata in Consiglio Regionale un’interrogazione sui ritardi nella pubblicazione dei bandi regionali per i finanziamenti delle società sportive isolane.

L’iniziativa – a cura del Gruppo dei Progressisti in Consiglio regionale, prima firmataria Laura Caddeo – è finalizzata a sollecitare la Giunta regionale alla pubblicazione dei bandi per il finanziamento alle società sportive per la partecipazione a campionati nazionali federali a squadre, per lo sport giovanile, per l’impiantistica dell’associazionismo e tutti gli interventi di supporto all’attività sportiva in generale.

“Il forte ritardo nell’approvazione del nuovo piano triennale dello sport – spiegano gli esponenti del centrosinistra in Consiglio regionale – impedisce la programmazione delle azioni a sostegno delle società sportive. Senza i bandi per l’erogazione delle risorse regionali si mette a rischio la sopravvivenza delle numerose società che costituiscono il panorama sportivo regionale. Sollecitiamo la Giunta a compiere un cambio di passo e sbloccare celermente la situazione“.