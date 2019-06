“La Cict ha inviato la lettera di licenziamento collettivo per i 210 lavoratori diretti. Inviata via Pec, è appena arrivata ai sindacati. Tutto questo conferma drammaticamente quello che vado dicendo da due anni nel silenzio colpevole di istituzioni e non solo”. Lo annuncia il leader di Unidos Mauro Pili dalla sua pagina Facebook.

“Governi di ieri e di oggi incapaci, regione di ieri e di oggi totalmente inadeguata! Già da domani i lavoratori scenderanno in piazza”, spiega Pili.