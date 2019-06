Commissione Sanità al lavoro per sbloccare le graduatorie degli operatori socio sanitari.

Il problema, ha spiegato la segretaria del parlamentino Carla Cuccu (M5s), “sarà portato all’attenzione dell’assessore Nieddu, con l’obiettivo di fare in modo che lo scorrimento delle graduatorie, dalle più datate a quelle più recenti, riprenda presto vigore”.

Le considerazioni della consigliera pentastellata arrivano dopo le audizioni degli operatori nella commissione presieduta da Domenico Gallus. “Sono soddisfatta del lavoro fatto sinora con i colleghi – spiega Cuccu – sta emergendo la volontà di volersi coordinare per prendere seriamente in carico le situazioni, ora auspico l’assunzione di nuovi operatori socio sanitari, in ogni caso non abbasseremo la guardia affinché dalle parole si passi presto ai fatti”.