Il gruppo M5s in Consiglio regionale non resta a guardare mentre scattano i primi avvisi di licenziamento dei lavoratori di Cict. In una mozione presentata oggi, il Movimento chiede al governatore Christian Solinas e alla sua Giunta cosa intendano fare per salvaguardare i posti di lavoro.

“E’ successo ciò che temevamo”, scrivono i consiglieri in una nota. Tra le azioni, precisano, “non è ovviamente ammesso il ricorso agli ammortizzatori sociali: la cassa integrazione non è la soluzione, ma solo una pesante sconfitta che non accetteremo mai”. Adesso, “smettiamo di giocare e impegniamoci seriamente per salvare i posti di lavoro e garantire al Porto di Cagliari gli istituti giuridici di vantaggio che merita”.