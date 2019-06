L’Eurocargo Napoli della Grimaldi è alla fonda nel Golfo di Olbia su indicazione della Capitaneria di porto di Olbia per un black out a bordo.

La nave merci, salpata alle 19 dal porto sardo e diretta a Livorno, con a bordo il pilota e un passeggero e l’equipaggio, ha avuto un black out intorno alle 19,15 appena uscita dalla rada di Olbia. Il comandante ha immediatamente avvisato la Capitaneria di Porto che ha inviato una motovedetta e un rimorchiatore obbligando l’ancoraggio al punto ‘Bravo’ di fronte a Pitulongu.

Intorno alle 19,40 i motoristi sono riusciti a risolvere il guasto e a riavviare al minimo i motori, ma la Capitaneria, coordinata dal Capitano di Vascello (Cp) Maurizio Trogu, ha inviato a bordo gli ispettori dell’Ente certificatore, il Riina, e personale della Capitaneria per le verifiche tecniche. La nave non sarà autorizzata a partire fin quando il guasto non sarà risolto e potrà navigare in sicurezza.