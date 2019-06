Nicolas Sarkozy, 64 anni, sarà processato per corruzione e traffico di influenze. È la prima volta dall’inizio della Quinta Repubblica, quindi dal 1958, che un ex presidente viene processato per un simile reato.

Sarkozy dovrà rispondere dell’accusa di corruzione di un alto magistrato della Corte di Cassazione, Gilbert Azibert, un caso scoperto e rivelato da intercettazioni telefoniche. L’accusa è di aver tentato all’inizio del 2014, tramite il suo avvocato Thierry Herzog, di ottenere informazioni segrete da Azibert nell’ambito di un procedimento riguardante il sequestro delle sue agende nell”affaire Bettencourt.

Fonte Agi.it