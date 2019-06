Alle 4.20, probabilmente a seguito di una fuga di gas, si è verificata un’esplosione che ha causato il crollo di un solaio in un piano rialzato di una palazzina di 2 piani, a Gorizia. In atto le ricerche di 3 persone che potrebbero essere rimaste sotto le macerie, secondo quanto fanno sapere i vigili del fuoco.

La palazzina, in via XX Settembre 72/74, è crollata completamente. I soccorritori stanno lavorando per rimuovere le macerie alla ricerca delle tre persone. Sul posto sono presenti anche i carabinieri della Comando provinciale di Gorizia.

I militari hanno riferito che la palazzina era costituita di tre appartamenti: uno sarebbe stato vuoto al momento dello scoppio, un altro occupato da una sola persona e un terzo da una coppia. Nei pressi è parcheggiata un’auto che sarebbe di proprietà proprio della coppia. I carabinieri hanno provato a contattare i proprietari al telefono ma inutilmente.